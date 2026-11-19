Os Paços do Concelho de Vila Nova de Famalicão estão iluminados de azul até sábado, em alusão ao Dia Internacional dos Direitos da Criança, que se assinala esta sexta-feira, 20 de novembro.

A iniciativa pretende lembrar a importância de garantir que todas as crianças têm acesso a condições de vida dignas, à educação, à saúde e à proteção, bem como a oportunidade de crescerem felizes e em segurança.

A data assinala a adoção da Convenção sobre os Direitos da Criança pelas Nações Unidas, o documento que reconhece os direitos fundamentais de todas as crianças, em qualquer parte do mundo.