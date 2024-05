Famalicão: Iluminação e sinalização reforçada no túnel da Av. Marechal Humberto Delgado

A Câmara Municipal de Famalicão reforçou recentemente as condições de iluminação e segurança no túnel da Avenida Marechal Humberto Delgado, no centro da cidade.

A via passa agora a contar com melhores condições de visibilidade, especialmente no período noturno, e, no acesso junto aos Bombeiros Voluntários Famalicenses, uma nova placa de sinalização com alerta luminoso que adverte para a aproximação à rotunda recentemente instalada, que dá acesso à central de camionagem.