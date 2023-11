Famalicão iluminado por três milhões de lâmpadas led

Depois de semanas de preparação, este sábado, às 18 horas, Famalicão inaugura a Aldeia Natal. Desde logo, são três milhões de lâmpadas led que se iluminam nas principais ruas, edifícios, praças e parques da cidade e vilas de Vila Nova de Famalicão.

A campanha “Famalicão. O Lugar do Natal” é promovida pela Câmara Municipal, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Famalicão (ACIF), empresas, associações e instituições do concelho.

A novidade desta Aldeia de Natal é a roda gigante, com 30 metros de altura e capacidade para 118 lugares. Este e outros divertimentos, pensados para toda a família, concentram-se na Praça D. Maria II, Praça 9 de Abril e no Parque da Juventude. Além da roda gigante, fazem parte o comboio, o carrossel, uma pista de gelo natural com 275 m2, e o circo do INAC com a apresentação do espetáculo “O menino e o carteiro”.

O “Lugar do Natal” reserva ainda espaço para uma Praça da Alimentação, para a Cabana Solidária com a presença do Pai Natal e para as sugestões dos artesãos locais no tradicional Mercadinho.

O espetáculo multimédia, que nos últimos anos se tornou numa das maiores atrações do Natal em Famalicão, está também de regresso a partir deste sábado e funcionará de domingo a quinta, às 18h30, 20h00 e 21h30, e às sextas, sábados e feriados, às 18h00, 19h30, 21h00 e 22h30.

Durante esta quadra natalícia está ainda previsto um diversificado e eclético programa cultural e recreativo com vários eventos que apelam ao convívio entre os famalicenses, tais como o Famalicão Porto de Encontro e os concertos de Natal, com destaque para os espetáculos “Comunidades em Coro”, entre outras iniciativas.

Mais informações, horários e programa completo disponível para consulta em www.famalicao.pt/famalicao-o-lugar-do-natal.