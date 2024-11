A Associação Comercial e Industrial de Famalicão (ACIF) aderiu à campanha da Associação ReFood (Núcleo de Famalicão), intitulada “Magia de Natal 2024” e desafia o comércio tradicional a oferecer um presente para os beneficiários adultos da ReFood.

Recorde-se que a ReFood, juntamente com restaurantes e lojas de alimentação, fornece comida confecionada a pessoas com carências económicas.

Com a aproximação do Natal, a ReFood quer levar juntamente com as refeições um presente natalício e para isso conta com a generosidade do comércio. A ACIF lança o apelo aos comerciantes para que sejam reforçados «os laços entre os negócios locais e os cidadãos, criando um ambiente de colaboração e apoio mútuo».

Para aderir à campanha ou obter mais informações deve recorrer ao e-mail comerciodavila@famalicao.pt até ao dia 18 de novembro de 2024.