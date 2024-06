Famalicão: Impasse diretivo na AFSA

Na reunião do executivo desta quinta-feira foi aprovado o regulamento do Prémio Literário Camilo Castelo Branco, cuja primeira edição será em 2025, por ocasião das comemorações do bicentenário do nascimento do escritor. «Vamos afirmar Camilo, por via de várias candidaturas, e também divulgar o território», enalteceu o presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Mário Passos, referindo-se ao escritor como «uma referência nacional e internacional que deve ser potenciada».

Este é um projeto da área da Cultura do município que na reunião de Câmara teve o assentimento dos vereadores da oposição.

O Prémio Literário Camilo Castelo Branco sucede ao Prémio de Conto de Camilo Castelo Branco que foi interrompido e passa a designar-se de outra forma e com outras características. A mais importante é que passa a abranger todos os géneros literários, desde a poesia, romance, novela, conto e teatro. São aceites todos os autores de língua portuguesa do espaço lusófono.

Segundo o regulamento, o prémio monetário continua a ser de 7.500 euros, inteiramente suportados pelo município de Famalicão. A Associação Portuguesa de Escritores não faz parte deste prémio, sendo que o júri será de uma entidade exterior, com competências para o efeito, explicou o presidente da Câmara Municipal de Famalicão.

Ainda de acordo com o regulamento, o prémio vai ser atribuído de dois em dois anos.