Famalicão: Impasse na manutenção da equipa feminina no campeonato nacional

A primeira voz a ouvir-se no seio do FC Famalicão para a nova época desportiva é a de Léo Realpe. O jovem defesa, que na época passada teve a primeira oportunidade na equipa principal, promete aos adeptos que dele e da equipa «nada faltará. Deixaremos tudo dentro do campo. Acreditem em nós», pede. No regresso de férias, o defesa central considera que foi «muito importante recarregar energia para vir com toda a vontade de conquistar as minhas metas que são claras, tal como as do clube».

Aos canais do Famalicão, no segundo dia da nova temporada, o jogador, contratado em setembro do ano passado, sente-se mais enquadrado «porque conheço melhor os meus colegas», fator importante «para benefício da equipa. Todos já se conhecem e quem vier que venha para acrescentar valor. Será bem recebido, tal como eu fui».

Para 25/26, e depois das boas sensações de ter jogado a última partida da época passada, Realpe espera «mais minutos. Estou muito focado, tenho de treinar mais e ser mais concentrado» para ter mais chamadas à equipa titular e regressar à seleção nacional do Equador. «Valorizo muito a confiança que o clube deposita em mim. Tenho a ambição de jogar mais, ajudar a equipa e representar o meu país. Por isso, é importante jogar muito no Famalicão».