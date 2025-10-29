Famalicão: INAC apresenta “Afetos” este natal, de 29 de novembro a 4 de janeiro

Este ano, de 29 de novembro a 4 de janeiro, o INAC – Instituto Nacional das Artes do Circo apresenta “Afetos”, um espetáculo de Natal que une poesia, circo contemporâneo e teatro visual, criando um ambiente mágico.

Inspirado no livro de Valter Hugo Mãe “As mais belas coisas do mundo”, o espetáculo foi pensado para encantar crianças, famílias e comunidades, na Tenda Circo de Papel, no Parque 1º de maio, em Vila Nova de Famalicão.

“Afetos: As Mais Belas Coisas do Mundo” conta a história de Flora, uma professora sonhadora que vê no florescer das crianças o sentido mais profundo da vida. Flora acredita que ensinar é cultivar e que o saber, quando regado com carinho, transforma-se nas coisas mais belas do mundo.

O espetáculo do INAC tem como objetivo homenagear os professores, incentivar o público à leitura e sensibilizar para o facto de todos pertencermos à Natureza, ao meio-ambiente, e por consequência o dever de o respeitar, tendo em conta a parceria com a Fundação Loving the Planet.

As sessões vão decorrer de terça-feira a domingo e têm a duração aproximada de 50 minutos. Os ingressos para adultos podem ser adquiridos por 10€, crianças e seniores pagam 7,50€ e menores de três anos têm entrada gratuita.