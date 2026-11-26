O diretor do INATEL de Braga, Raúl Fernandes, acompanhado por Armindo Vilas Boas, visitou a Associação de Moradores das Lameiras, no âmbito das iniciativas que assinalaram o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, para renovar os laços de proximidade e reforçar o apoio ao trabalho desenvolvido pela associação famalicense.

Os representantes do INATEL entregaram um donativo para a Casa Abrigo “Viver Melhor”, contribuindo para o trabalho desenvolvido no acolhimento e acompanhamento de mulheres e dos seus filhos em situação de violência doméstica.

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Durante o encontro, Jorge Faria agradeceu o gesto de solidariedade e enalteceu a importância do apoio e da colaboração entre instituições, «porque fundamentais para fortalecer as respostas sociais e dar continuidade à missão da Casa de Abrigo».

A visita constituiu, também, um momento de partilha e de reconhecimento do trabalho desenvolvido pela AML, permitindo aos representantes do INATEL conhecer melhor a realidade da instituição e as respostas que disponibiliza à comunidade.

A comitiva foi recebida por Jorge Faria, presidente da AML, acompanhado pela secretária-geral, Liliana Araújo, e pelas representantes da Casa Abrigo, a diretora, Fernanda Portela, e a Psicóloga, Filipa Cruz.

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