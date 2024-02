Famalicão: Inauguração da requalificação do Centro Social da Paróquia de Esmeriz

O extremo do FC Famalicão foi eleito o melhor jovem de janeiro da I Liga. O prémio foi atribuído pelo Sindicato de Jogadores, com 14,8% dos votos, vendo premiadas as boas exibições no primeiro mês do ano, período em que marcou dois golos (Chaves e Casa Pia) e fez uma assistência (com o Chaves), jogos em que atuou como titular.

Esta eleição resulta do valor médio das pontuações dadas pelos três jornais desportivos – A Bola, O Jogo e Record – no período correspondente à votação (ponderação final de 60%), das escolhas de uma Comissão Técnica nomeada pelo Sindicato, formada pelos ex-jogadores Anselmo, João Paulo, José Carlos, Rebelo, Tiago Pereira e Tozé (ponderação final de 20%) e da votação online realizada no site do Sindicato de Jogadores (ponderação final de 20%).