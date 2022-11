Famalicão: Inauguração das obras da renovação urbana impedem circulação automóvel em várias ruas

A Fértil Cultural estreou, no passado dia 8 de outubro, no Teatro Narciso Ferreira, em Riba d`Ave, a peça o “Cordão”, com direção e textos de Neusa Fangueiro e Regina Guimarães e inspiração num projeto da Gerações.

A peça de teatro “Cordão” tem origem num projeto desenvolvido pela educadora de infância da Gerações, Vânia Pereira, que, no ano de 2020, desenvolveu com as suas crianças, a temática da maternidade e do nascimento. É também de notar que o Romeu, filho da Neusa Fangueiro e do Rui Leitão (ator desta peça), na altura com três anos, é o autor do desenho que acompanha o cartaz da peça de teatro e que representa um bebé na barriga da mãe.

O “Cordão”, depois da estreia em Riba d`Ave, vai ser levado à cena na Casa das Artes, nos próximos dias 9 e 10 de novembro, às 10.30 e 14.30horas.