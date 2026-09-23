Na manhã do dia 27 de setembro, domingo, Arnoso Santa Maria estará em festa com a inauguração das obras de restauro da igreja, após uma intervenção profunda, resultante de um investimento na ordem dos 400 mil euros.

As cerimónias decorrem a partir das 9h30 e terão a presença do presidente da Câmara Municipal, Mário Passos.

As cerimónias religiosas serão conduzidas pelo padre José Pedro Novais, na paróquia desde 2014. Será o seu último ato em Arnoso Santa Maria. Depois, segue para a Vila Verde, tendo sido nomeado pároco, em julho passado, para várias paróquias deste arciprestado.