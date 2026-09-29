As obras de requalificação da igreja paroquial de Arnoso Santa Maria foram inauguradas no dia 27 de setembro, dia em que o padre José Pedro Novais disse adeus à paróquia, onde esteve 12 anos. Segue, agora, para o Arciprestado de Vila Verde.

A par da renovação da igreja, foram intervencionadas a casa paroquial e o salão. As intervenções incidiram sobretudo em trabalhos de limpeza e na pintura exterior das estruturas, bem como no levantamento, remoção e substituição de telhas existentes, de elementos de cobertura degradados e de pavimentos. No caso da igreja paroquial, foram ainda restaurados vários elementos religiosos e a pintura decorativa dos tetos.

Para tornar possível este melhoramento, a paróquia contou com um apoio municipal de 100 mil euros. Na inauguração, o presidente da Câmara, Mário Passos, destacou o impacto da obra para a identidade da freguesia. «Preservar a memória e o património famalicense é também garantir a construção do futuro», disse. Na opinião do edil, «temos vindo a investir, juntamente com a comunidade e as fábricas de igreja, na recuperação e valorização de equipamentos religiosos, enquanto património cultural e parte integrante da nossa identidade».

Na inauguração destes equipamentos religiosos, o pároco José Pedro Novais fez a sua despedida da paróquia. «Um obrigado muito especial à Câmara Municipal de Famalicão por ter apoiado sempre os projetos desejados para esta paróquia», agradeceu o pároco, que recebeu muito carinho da comunidade.

A Banda Marcial de Arnoso fez do padre José Pedro Novais sócio de honra da associação, em reconhecimento pela sua relação próxima com a instituição e pelo contributo que deu à comunidade ao longo destes anos. Sem que o homenageado tivesse conhecimento, os músicos da Banda Marcial de Arnoso concentraram-se no exterior da igreja, para prestar a sua homenagem, interpretando, ainda, uma marcha. Um momento emocionante para todos.

Para a Banda Marcial de Arnoso, esta distinção ao padre José Pedro é uma forma de perpetuar a ligação próxima à Banda e agradecer publicamente o «carinho, a disponibilidade e a amizade». A direção da Banda desejou ao sacerdote felicidades para a nova missão.