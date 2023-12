Famalicão: Inauguração de Residência Artística no The Village

Começou, este fim de semana, a festa em honra da Imaculada Conceição, em S. Tiago de Antas. O programa festivo prossegue quinta-feira, com a missa Vespertina, às 19 horas, seguindo-se, às 21 horas, uma procissão de velas, antecipada de pregação, com saída do Edifício das Lameiras em direção à igreja nova. O dia encerra com uma sessão de fogo de artifício.

No dia de Nossa Senhora da Conceição, feriado de 8 de dezembro, a festa é retomada com a entrada da Banda de Música de Famalicão, às 9 horas, que trinta minutos depois espera o juiz da festa, Carlos Vieira de Castro, junto ao cruzeiro. Às 10h30, sai a procissão solene, com pregação, e solenizada pelo Grupo Coral Nossa Senhora da Conceição.

As cerimónias continuam durante a tarde, com a oração do Terço, a partir das 14h30, e com a procissão solene que sai, às 15 horas, da igreja nova em direção ao quartel dos BV Famalicão e com regresso ao local de partida, acompanhada pela Banda de Música de Famalicão.

Às 17 horas, sorteio de oferendas e do touro.