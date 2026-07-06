Concelho

Famalicão: Inauguração do Parque de S. Miguel-o-Anjo adiada para 25 de julho

Na sequência da situação de alerta emitida pelo Governo português na passada quinta-feira, para todo o país, os trabalhos previstos para a conclusão do novo Parque de S. Miguel-o-Anjo foram suspensos, obrigando ao adiamento da inauguração para o dia 25 de julho, às 10h00.

Recorde-se que o Parque seria inaugurado esta quinta-feira, 9 de julho, no âmbito das comemorações do Dia da Cidade.

Os trabalhos incluem a melhoria dos caminhos já existentes, a criação de miradouros e novos percursos pedonais, a instalação de passadiços metálicos em ferro e a criação de uma área de repouso, lazer e de atividades ao ar livre, promovendo o contacto com a natureza.

A intervenção resulta de um investimento de mais de 300 mil euros, com financiamento do programa NORTE 2030, acautelando as condições de segurança, manutenção e salvaguarda do património arqueológico.

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Famalicão: Aparatoso acidente em Gavião

A noite desta quinta-feira fica marcada por um aparatoso acidente, na freguesia de Gavião, em Famalicão.

Um veículo de transporte de mercadorias, que estaria a circular na Rua de São João Batista, caiu, por razões desconhecidas, para a Rua 20 de Julho.

O veículo por cair em cima de um carro, sem ocupantes, que se encontrava estacionado na rua.

Não há informação de feridos.

Famalicão: João Pinheiro nos quartos de final do Campeonato do Mundo

O árbitro que reside em Famalicão continua no Campeonato do Mundo e vai arbitrar o jogo entre a Argentina e a Suíça, dos quartos de final.

João Pinheiro, de 38 anos, já foi chamado para outros três jogos, um deles como quarto árbitro, mas é a segunda vez que arbitra uma partida dos helvéticos. Foi na vitória, 4-1, sobre a Bósnia, ainda na fase de grupos.

O Argentina-Suíça está marcado para a madrugada de domingo, 12 de julho, às 02h.

Famalicão: Parque da Devesa recebe caminhada solidária a favor de Maria Luísa

No próximo dia 19 de julho, domingo, às 09h00, realiza-se uma caminhada solidária a favor de Maria Luísa, com 3 anos, que nasceu com trissomia 10, o que lhe acarreta um grau de incapacidade de 85%. Depende de consultas, exames e terapias de reabilitação diárias, que são dispendiosas.

Para além da caminhada pelo parque (cerca de 2.5km), o evento terá início com uma aula de zumba e finaliza com uma aula de pilates, pela professora Cristina Cruz.

O evento solidário vai decorrer no Parque da Devesa, aberto a todos, com o objetivo de angariar fundos para apoiar os tratamentos e terapias da Maria Luísa.

Os inscritos têm acesso ao kit de participação exclusivo, a sorteios e outras surpresas. Esta é uma iniciativa do Grupo Requinte em conjunto com a Equipa Cristina Carvalho (RE/MAXVilanova), a que se associaram outros parceiros, com o apoio da Câmara Municipal de Famalicão.

Local de concentração é no anfiteatro do Parque da Devesa. Inscrições obrigatórias em https://forms.gle/rFmHPu4dfiFrxNxo6 . Adultos pagam 6 euros e crianças 3 euros.

Quem não puder participar e quiser ajudar, pode fazê-lo nas páginas https://www.facebook.com/marialuisa.trissomia10 https://www.instagram.com/marialuisa.trissomia10/

Famalicão: Ex-jogador da Riopele é o novo selecionador nacional

Jorge Jesus vai suceder a Roberto Martinez no comando técnico da Seleção Nacional de futebol. A carreira de Jesus, como treinador, é sobejamente conhecida, com passagens por clubes como Benfica, Sporting e Flamengo, mas no início da sua atividade profissional foi jogador de futebol com passagem por Famalicão, precisamente pela freguesia de Pousada de Saramagos.

O novo selecionador jogou no Grupo Desportivo Riopele na época 77/78, quando o clube, extinto em 1985, disputava a 1.ª divisão. Nesta época, Jorge Jesus participou em 28 jogos e marcou três golos.

Famalicão: Jovem de 25 anos detido por conduzir sem carta

Um jovem de 25 anos foi detido, esta quinta-feira, por conduzir sem carta de condução. A ação foi levada a cabo pela Polícia de Segurança Pública.

O detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.

Famalicão: Homem de 56 anos detido por desobediência às autoridades

Esta quarta-feira, no âmbito de uma operação de fiscalização rodoviária em Famalicão, a PSP deteve um homem de 56 anos que conduzia um carro apreendido por falta de seguro, desobedecendo às autoridades.

O homem foi detido e notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.