Famalicão: Inauguração do Parque de S. Miguel-o-Anjo adiada para 25 de julho

Na sequência da situação de alerta emitida pelo Governo português na passada quinta-feira, para todo o país, os trabalhos previstos para a conclusão do novo Parque de S. Miguel-o-Anjo foram suspensos, obrigando ao adiamento da inauguração para o dia 25 de julho, às 10h00.

Recorde-se que o Parque seria inaugurado esta quinta-feira, 9 de julho, no âmbito das comemorações do Dia da Cidade.

Os trabalhos incluem a melhoria dos caminhos já existentes, a criação de miradouros e novos percursos pedonais, a instalação de passadiços metálicos em ferro e a criação de uma área de repouso, lazer e de atividades ao ar livre, promovendo o contacto com a natureza.

A intervenção resulta de um investimento de mais de 300 mil euros, com financiamento do programa NORTE 2030, acautelando as condições de segurança, manutenção e salvaguarda do património arqueológico.