Famalicão: Inauguração do renovado adro da capela de Santo António é sábado

Sábado, dia de Santo António, serão inauguradas as obras de requalificação do adro da Capela de Santo António, na Rua Alves Roçadas. O momento está marcado para as 10h00, com a presença do presidente da Câmara Municipal, Junta e responsáveis religiosos.

A intervenção, que contou com um apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão na ordem dos 138 mil euros, englobou a reabilitação do espaço envolvente, a recuperação da cobertura e da torre sineira do edifício. O objetivo passa por garantir melhores condições de acessibilidade e segurança.

Os trabalhos incluíram a reestruturação completa da zona exterior, com a demolição do pavimento degradado e a aplicação de um novo lajeado em granito; foram instalados novos bancos, renovadas as guardas metálicas, reformuladas por completo as escadas de acesso e relocalizado o cruzeiro.

Para o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, «esta intervenção reflete o compromisso contínuo do município na preservação e valorização do nosso património histórico e religioso». Acrescenta que «inaugurar este espaço renovado no dia em que se celebra Santo António, quando as Festas Antoninas atingem o seu ponto alto de religiosidade, torna este momento ainda mais marcante na afirmação da nossa identidade e das nossas mais profundas tradições».

Neste feriado municipal, às 10h30, missa solene em honra de Santo António, que terá lugar na Praceta Cupertino de Miranda (Praça D. Maria II). Logo de seguida, pelas 12h00, cumpre-se a tradicional distribuição do Pão de Santo António, um dos rituais mais aguardados e identitários das festividades. Às 17 horas, procissão solene, que sai da Capela de Santo António, onde regressa depois de percorrer várias ruas da cidade.