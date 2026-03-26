Famalicão: Inaugurada a renovação do parque infantil da Aldeia Nova (Brufe)

Mário Passos inaugurou, esta quarta-feira, o renovado parque infantil da Aldeia Nova, na freguesia de Brufe. A intervenção, que teve um investimento municipal de 78 mil euros, traz mais conforto para as crianças e famílias da freguesia.

«É necessário que se continue a investir e a valorizar espaços públicos como este que, para além de ser palco de muita brincadeira, é também ponto de encontro entre famílias, promovendo o convívio, o bem-estar e a inclusão», salientou o presidente da Câmara Municipal, que assinalou o momento acompanhado pelo vereador das Freguesias, Augusto Lima, pelo presidente da Junta de Freguesia, Carlos Gomes, acompanhados pela alegria e entusiasmo das crianças das Escolas Básicas de Lagarinhos e de Carvalho e do Jardim de Infância.

O parque infantil tem equipamentos lúdicos para as diferentes faixas etárias, garantindo segurança e diversão aos mais novos. Também foi criada uma área de convívio, promotora de encontros entre gerações e do fortalecimento do espírito comunitário.

Desde 2022, a Câmara Municipal de Famalicão investiu cerca de um milhão de euros na construção, requalificação e manutenção de parques infantis em todo o concelho.