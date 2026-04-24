Famalicão: Incendeia casa com pessoas lá dentro e acaba detido

A Polícia Judiciária deteve um homem de 34 anos suspeito de atear a fogo a uma casa situada na freguesia de Vilarinho das Cambas, em Famalicão.

Em comunicado a O Minho, a PJ confirma que o suspeito terá conseguido aceder ao exterior da habitação sem autorização e com o auxílio de um isqueiro e líquido inflamável pegou fogo a um sofá, uma mesa e duas botijas de gás.

Segundo a PJ, esta ação resulta de “ação criminosa, por razões de vingança” e terá provocado “danos materiais, tendo-se registado perigo de propagação ao interior da habitação, com risco para a vida dos dois habitantes que aí se encontravam”.

O suspeito colocou-se em fuga e foi detido pela PJ este mês. Depois de ser presente a tribunal, a medida de coação aplicada passa pela apresentação semanal às autoridades e a proibição de se aproximar das vítimas.