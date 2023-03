Famalicão: Incêndio em anexo de habitação na vila de Joane

A direção da Associação de Dadores de Sangue é, agora, presidida por Manuel Araújo Ribeiro, que substitui Joaquim Vilarinho; a Assembleia Geral, até agora assumida por Camilo Freitas, passa a ser assumida por Maria Manuel Ferreira Silva; no Conselho Fiscal permanece Aires Barroso.

A eleição da nova direção decorreu no sábado, dia 11 de março, e os novos dirigentes tomaram posse no mesmo dia, com responsabilidades para o quadriénio 2023/26. Os eleitos propõem-se dar continuidade ao trabalho desenvolvido, no sentido da valorização do papel do dador e a importância da “dádiva de sangue”.

No mesmo dia teve lugar a Assembleia Geral, com cinco pontos na ordem de trabalhos, aprovados por unanimidade. De salientar o aumento do número de colheitas de sangue neste concelho. No ano transato contou 4.651 inscritos e 3.849 colheitas de sangue realizadas.

No relatório de atividades para 2023, o destaque vai para o regresso, em junho, da comemoração do Dia do Dador de Sangue Famalicense e do 23.º aniversário desta Associação; em dezembro, realiza-se a Festa de Natal dedicada aos filhos dos dadores de sangue. Recorde-se que estas atividades foram suspensas durante três anos, devido à pandemia da covid-19.A Assembleia também aprovou uma proposta da direção cessante, que visa distinguir com o título de “Sócio Honorário” o Sr. Carlos Vieira de Castro.

Joaquim Vilarinho, que continua a integrar os Órgão Sociais da FAS – Portugal -Federação das Associações de Sangue, foi-lhe solicitado que não deixe de ser o legítimo representante desta Associação.