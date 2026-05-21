Famalicão: Incêndio em casa abandonada deixa bombeira ferida

O FIO – Festival Internacional de Órgão passa este fim de semana pelo concelho de Famalicão, a começar já em Bairro, na noite de sexta-feira, na igreja paroquial. Para as 21h30 está marcado o concerto da organista italiana Ilaria Centorrino.

No sábado, um novo concerto realiza-se na Fundação Cupertino de Miranda. A partir das 21h30 é celebrado o centenário do icónico filme “O Fantasma da Ópera” (1925), uma obra-prima do cinema, dirigida por Rupert Julian e baseada no romance de Gaston Leroux. A banda sonora deste filme será tocada ao vivo pelo organista português André Ferreira, que executará músicas e realizará improvisações ao órgão para evocar a intensidade emocional e o suspense que marcaram o filme, uma história de amor, obsessão e mistério na Ópera de Paris.

O FIO termina a sua passagem por Famalicão no domingo, 24 de maio, às 17h00, com um concerto dos espanhóis Miriam Cepeda no órgão da Igreja de Ribeirão e Luís Alberto Requejo no clarinete. Na Igreja de Ribeirão destacam-se dois instrumentos: um órgão histórico tipo realejo, em formato de armário, construído pelo organeiro português António José dos Santos (c.1808-1883); e um órgão Klais, com 15 registos, dois teclados e pedaleira, de construção da empresa alemã Orgelbau.

Depois de 10 edições realizadas em igrejas e monumentos históricos de Santo Tirso e Famalicão, o FIO, evento cultural que liga territórios, património e pessoas, chegou este ano a Guimarães.

Organizado pela Tagus – Atlanticus Associação Cultural e pela JMS Organaria, o festival, cujo diretor artístico é Rodrigo Teodoro de Paula, encerrará entre 29 e 31 de maio em Santo Tirso.