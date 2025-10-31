Famalicão: Incêndio em escola de Joane faz dois feridos

Duas jovens ficaram feridas e necessitaram de ser transportadas ao hospital, na sequência de um incêndio que deflagrou nas instalações da Escola Bernardino Machado, em Joane, Famalicão.

O alerta para o fogo foi dado cerca das 19h45, tendo sido acionados para o local os Bombeiros Voluntários Famalicenses.

Fonte próxima adiantou à Cidade Hoje que o incêndio terá sido originado por um curto circuito, numa área que não pertencente ao edifício principal daquele estabelecimento de ensino.

As vítimas, duas alunas, foram encaminhadas para o hospital local devido à inalação de fumo.