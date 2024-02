Famalicão: Incêndio em garagem faz um ferido

Maria Augusta Santos, vereadora do PS na Câmara Municipal de Famalicão, disse que o alargamento do horário de utilização gratuita no Parque Mouzinho de Albuquerque (antigo campo da feira) continua a ser infrutífero, dando conta que os dois parques de estacionamento continuam sem carros. Para a autarca, esta medida «é inconsistente e sem critério», alegando que 15 minutos não dão para fazer nada.

Recorde-se que os parques passaram a ser pagos a partir do dia 15 de janeiro de 2024, mas no início deste mês a autarquia resolveu fazer ajustes. Passou a ser gratuito até às 08h00 dos dias úteis e aos sábados à tarde também deixou de ser pago.

O presidente da Câmara justificou com ajustes que foram necessários face à observação da realidade. Mário Passos disse que foram ouvidas as pessoas e que as alterações surgem para adequar a utilização «com o horário do comércio». Referiu, ainda, que 60 cêntimos na primeira meia hora é um valor ajustado, evidenciando que as cidades da dimensão de Famalicão cobram pela utilização dos parques.