Famalicão: Incêndio em Joane obriga a reforço de efetivos e meios

Rui Oliveira apresentou, esta sexta-feira, a sua demissão do cargo de presidente da direção do Ribeirão FC.

O dirigente alega razões profissionais e também alguns motivos de saúde.

Num comunicado partilhado nas redes sociais, Rui Oliveira diz que deixa obra feita e principalmente um clube sustentável. Apesar da sua saída, os restantes membros da direção ficam, com “a mesma ambição e vontade”.

Apesar da saída promete estar presente no complexo desportivo, quer seja no estádio do Passal a assistir aos jogos do Ribeirão e a conviver com os sócios do clube.

Deixa agradecimentos a quem trabalhou consigo, bem como ao município pelo apoio prestado, nomeando Paulo Cunha e Mário Passos.