A noite deste domingo fica marcada por um incêndio que deflagrou em Novais, Famalicão.

De acordo com a junta de freguesia, que deu o alerta à comunidade, minutos antes das 23h00, a situação verificou-se na Rua de Lamas, na zona de estufas.

Para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão que, graças à pronta resposta, controlaram rapidamente as chamas.

Menos de uma hora depois do primeiro alerta, a junta de freguesia fez uma nova comunicação para tranquilizar a população e informar que as chamas já estavam extintas.