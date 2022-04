Um homem, de 28 anos, morreu esta sexta-feira à noite, depois de ter sido atropelado por um automóvel, numa passadeira em frente à estação de metro da Póvoa de Varzim.

De acordo com o JN, o atropelamento aconteceu cerca das 22h30 e o jovem foi projetado cerca de 30 metros, tendo o carro só parado 100 metros depois do local do embate.

O óbito foi declarado no local.