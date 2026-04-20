Famalicão: Incêndio em viatura na saída da variante em Calendário

Um dos eventos mais emblemáticos do BTT nacional regressa nos dias 27 e 28 de junho, depois de uma pausa de três anos. As ENIF 24 Horas BTT de Famalicão são retomadas para uma edição especial que visa celebrar os 20 anos da Associação Amigos do Pedal (AdP)

O evento terá lugar, uma vez mais, na freguesia Louro que vai receber atletas, equipas e visitantes num ambiente único de desporto, convívio e celebração.

Um dos destaques desta edição será o novo circuito, desenhado para proporcionar uma experiência simultaneamente desafiante e divertida.

As inscrições já estão a decorrer e, tal como nas edições anteriores, «é previsível que muito antes do dia da prova tenhamos de as encerrar, de modo a garantir a qualidade do evento, que queremos que seja uma enorme festa desportiva», refere Paulo Ruivo, o responsável da Associação AdP.

A organização está a preparar uma verdadeira aldeia desportiva, com todas as condições necessárias para participantes e público: instalações sanitárias, balneários, zona de lavagem de bicicletas, praça de alimentação, área de exposição de bicicletas, música e animação permanente. Para maior comodidade, também há um parque de estacionamento com capacidade para cerca de 600 viaturas, localizado nas imediações do recinto.

Com um histórico marcado pelo sucesso, as ENIF 24 Horas BTT de Famalicão prometem regressar em grande, celebrando o desporto e 20 anos dos AdP, na maior prova de resistência BTT em Portugal.

As inscrições continuam a decorrer em www.24horasbttfamalicao.com

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