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Famalicão: Incêndio em viatura na saída da variante em Calendário

A manhã desta segunda-feira fica marcada por um incêndio em viatura, na saída da variante nascente, em Calendário, Vila Nova de Famalicão.

A situação verificou-se minutos antes das 09h00, nas proximidades da rotunda próxima ao posto de abastecimento da PRIO.

O fogo foi combatido de imediato por condutores com extintores.

Os bombeiros foram acionados para o local.

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Famalicão: Clube de Xadrez A2D conquista 12º título na Taça de Braga

Este domingo decorreu a final da 26ª Taça de Braga de Xadrez com arbitragem de Mário Oliveira. O Clube de Xadrez Associação Académica da Didáxis conquistou o título pela décima segunda vez.

Tendo como adversário a equipa B do CX A2D, a equipa famalicense mostrou a superioridade ao vencer por 4-0 com o talento dos atletas João Afonso, João Romano, José Santos e Artur Lemos.

No passado sábado, 18 de abril, decorreu a oitava e penúltima sessão do Campeonato Nacional de Xadrez da II Divisão – Série A. O Clube de Xadrez Associação Académica da Didáxis recebeu o clube Amanhã da Criança/AX Maia numa partida que venceu por 3-1.

Representada por Luís Romano, João Afonso, Paulo Pinho e João Romano, a equipa famalicense beneficiou da derrota da equipa vimaranense VSC B perante o Grupo de Xadrez do Porto para alcançar a liderança isolada da prova.

Desta forma, basta o empate na deslocação a Gaia, dia 16 de maio, para alcançar a subida à I Divisão Nacional por Equipas e alcançar a elite nacional do Xadrez Coletivo pela quarta vez.

Famalicão: Equipa de Hugo Oliveira defronta Estoril na tarde do próximo domingo

Foram conhecidos, este domingo, os horários da ronda 31 da Liga Portugal Betclic. O FC Famalicão, depois da deslocação a Braga, volta a jogar fora, feita em casa do Estoril. O encontro está marcado para as 15h30 do próximo domingo, dia 26 de abril.

O FC Famalicão é o quinto da classificação, com 48 pontos, enquanto que o Estoril é oitavo, com 37 pontos (mas menos um jogo)

Famalicão: 24 Horas BTT regressam para celebrar 20 anos da Associação Amigos do Pedal

Um dos eventos mais emblemáticos do BTT nacional regressa nos dias 27 e 28 de junho, depois de uma pausa de três anos. As ENIF 24 Horas BTT de Famalicão são retomadas para uma edição especial que visa celebrar os 20 anos da Associação Amigos do Pedal (AdP)

O evento terá lugar, uma vez mais, na freguesia Louro que vai receber atletas, equipas e visitantes num ambiente único de desporto, convívio e celebração.

Um dos destaques desta edição será o novo circuito, desenhado para proporcionar uma experiência simultaneamente desafiante e divertida.

As inscrições já estão a decorrer e, tal como nas edições anteriores, «é previsível que muito antes do dia da prova tenhamos de as encerrar, de modo a garantir a qualidade do evento, que queremos que seja uma enorme festa desportiva», refere Paulo Ruivo, o responsável da Associação AdP.

A organização está a preparar uma verdadeira aldeia desportiva, com todas as condições necessárias para participantes e público: instalações sanitárias, balneários, zona de lavagem de bicicletas, praça de alimentação, área de exposição de bicicletas, música e animação permanente. Para maior comodidade, também há um parque de estacionamento com capacidade para cerca de 600 viaturas, localizado nas imediações do recinto.

Com um histórico marcado pelo sucesso, as ENIF 24 Horas BTT de Famalicão prometem regressar em grande, celebrando o desporto e 20 anos dos AdP, na maior prova de resistência BTT em Portugal.

As inscrições continuam a decorrer em www.24horasbttfamalicao.com

Foto arquivo

Famalicão: Orfeão Famalicense promove concursos de quadras integrados nas Antoninas

O Orfeão Famalicense volta a participar nas Festas Antoninas e está a promover dois concursos de quadras, um de âmbito geral “No dia das Antoninas, pecado é trabalhar!” e outro de âmbito escolar “No dia das Antoninas, pecado é estudar!”.

Património Imaterial de Portugal desde 2022, as Festas Antoninas agregam várias atividades, entre elas os Concursos de Quadras Antoninas que decorrem de 1 a 29 de maio.

Serão atribuídos três prémios monetários por cada concurso no valor de 120€, 90€ e 60€, e ainda o “Prémio Casa das Artes”, bem como diplomas de participação aos respetivos vencedores e concorrentes distinguidos com menção honrosa.

Os trabalhos a concurso serão avaliados por um júri composto por três pessoas: um professor de português, um poeta e um membro do Orfeão Famalicense. Os prémios serão entregues no dia 5 de junho, num evento de cariz popular, a decorrer na Praça Manuel Sottomayor e Rua Direita, em Famalicão.

As normas e a ficha de inscrição estão disponíveis no site do Orfeão Famalicense.

Famalicão: Associação de Dadores promove colheita de sangue em Vila das Aves

No próximo sábado, dia 25 de abril, a Associação de Dadores de Sangue de V. N. de Famalicão promove uma colheita de sangue na sede da Junta de Freguesia de Vila das Aves.

Aberta à população em geral, a colheita será realizada entre as 9h00 e as 12h30 pelo Instituto Português do Sangue e do Transplantação.

 

Famalicão: 25.º aniversário da Associação de Tocadores e Cantadores ao Desafio Famalicense

A Praça/Mercado de Famalicão será palco da celebração do 25.º aniversário da Associação de Tocadores e Cantadores ao Desafio Famalicense.

A festa está marcada para o dia 25 de abril, partir das 16 horas, com os cantadores Domingos da Soalheira, Bruno de Nine, Batista de Guimarães, Borguinha de Braga, Daniel Fernandes, Simão Marques, Rui Soalheira, Cândido Miranda, Adília de Arouca, Liliana Oliveira e Naty. Nas concertinas estarão João Ribeiro e Pereirinha. No cavaquinho, Sérgio Oliveira.

Num autêntico convívio, será uma tarde com muita animação e cheia de tradição à moda do Minho.

 