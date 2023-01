Famalicão: Incêndio junto ao estádio começou em quadro elétrico e alastrou-se para pisos superiores

Na jornada 17 da pró nacional da AF Braga, série B, o Ribeirão não foi além de um empate, sem golos, em casa do Celoricense, e voltou para o segundo lugar da classificação, com 38 pontos, depois de uma jornada a liderar a classificação.

Cabe, novamente ao Sandinenses o primeiro lugar, com 39 pontos, depois da goleada, 4-0, sobre a Oliveirense. A formação de Oliveira Santa Maria soma 27 pontos e é quinta da classificação.

Melhor está o Joane que venceu, 1-0, o Taipas e consolida o quarto lugar, com 34 pontos. Islas foi o autor do único golo.

Na série A, o Ninense (foto) voltou ao quarto lugar, com 28 pontos, depois da vitória, 1-0, sobre o Ponte. O avançado Marques, nos primeiros momentos da segunda parte, apontou o golo solitário.

O treinador Mário Jorge recebeu, no final da passada semana, um reforço para o setor ofensivo. A Nine chegou Carlos Azevedo, oriundo do GD Joane.