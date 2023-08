Famalicão: Incêndio na Central de Caniços deixa Bairro e Delães sem energia elétrica

A bênção e inauguração da Casa Paroquial de Joane terá lugar na tarde do dia 2 de setembro, com a presença de D. José Cordeiro. O Arcebispo de Braga vai presidir à eucaristia marcada para as 18 horas e, uma hora depois, decorre a sessão solene e bênção da Casa Paroquial.

Entretanto, e para angariar fundos para pagar as obras realizadas, no dia 9 de setembro, no Largo 3 de Julho, há um serviço de refeições (feijoada e rojões) e porco no espeto. Esta iniciativa assinala, ainda, o arranque do novo ano pastoral.