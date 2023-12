Famalicão: Incêndio na Ourivesaria Augustos no centro da cidade (c/vídeo)

A Unidade de Saúde Familiar de São Miguel-o-Anjo, em Calendário, cumpre este sábado 15 anos de atividade. O serviço de saúde, atualmente sob a coordenação do médico João André da Silva Matos, que sucedeu a Helena Marques, iniciou a sua atividade a 30 de dezembro de 2008.

Situada na Avenida D. Afonso Henriques (Estrada Nacional 14) serve cerca de 12.400 utentes, com sete médicos, oito enfermeiros, cinco secretários clínicos, três internos e dois assistentes operacionais.

Recorde-se que em março deste ano, o Município aprovou a delimitação da Unidade de Execução do Pelhe, no lugar dos Queimados, que vai permitir a construção da nova Unidade de Saúde Familiar (USF) de São-Miguel-o-Anjo, que também contempla uma área para habitação, no âmbito do programa 1.º Direito, e a criação de um novo parque verde urbano, bem como a requalificação das margens do Rio Pelhe e a plantação de mais de 3 mil árvores. A área delimitada apresenta um total de 20 hectares e abrange as Uniões de Freguesias de Vila Nova de Famalicão e Calendário e Esmeriz e Cabeçudos.

Sobre a nova USF de São Miguel-o-Anjo, recorde-se que a autarquia celebrou um contrato-programa com a Administração Regional de Saúde do Norte para uma candidatura ao PRR com vista à construção e apetrechamento deste novo equipamento de cuidados de saúde primários. A estimativa orçamental é de 1.8 milhões de euros, com um financiamento comunitário de quase 1.1 milhões. O financiamento desta unidade de saúde e da USF de Joane ronda os 4 milhões de euros, cabendo à Câmara Municipal um esforço financeiro que ultrapassa os 40%.

CIDADE HOJE sabe que o projeto da USF de S. Miguel-o-Anjo está pronto e o concurso de adjudicação será lançado em breve, estimando-se que a construção comece entre maio e junho do próximo ano. A estimativa é que em 2026 os utentes e profissionais já possam usufruir de novas instalações.

Foto: Jornal Médico