Famalicão: Incêndio na Santa Catarina mobiliza bombeiros da cidade

Os três famalicenses ordenados sacerdotes, este domingo, já sabem quais as paróquias que irão receber. Assim, o padre Tiago Costa, de Ribeirão, foi nomeado administrador paroquial de Antime (Santa Maria), Armil (São Martinho) e Silvares (São Clemente), do Arciprestado de Fafe, sob a moderação do padre José António Ribeiro Carneiro.

O padre Bruno Lopes, de Calendário, vai para as paróquias de Cristelo (Divino Salvador), Fornelos (Divino Salvador), Gilmonde (Santa Maria) e Vila Seca (São Tiago), do arciprestado de Barcelos, sob a moderação do padre Paulo Brás de Sá.

Enquanto que o padre Vítor Couto, de Ribeirão, segue para as paróquias de Brufe (Espírito Santo), Chorense (Santa Marinha), Gibões (São Mamede), Valdreu (Divino Salvador) e Gondoriz (São Mamede), arciprestado de Terras de Bouro, sob a moderação do padre Almerindo Martins Costa.

Para Brufe (S. Martinho) e Famalicão (Santo Adrião), do arciprestado de Famalicão, vem o diácono Tiago Nogueira em estágio pastoral, sob a moderação do padre Francisco Carreira.

Dois leigos na Equipa Missionária

Dois leigos famalicenses integram a equipa missionária que a Arquidiocese de Braga enviará para a paróquia de Santa Cecília de Ocua, na Diocese de Pemba, Moçambique. Há 7 anos que a Arquidiocese de Braga assume este compromisso. Assim, além de sacerdotes, vai uma equipa de leigos onde constam dois cidadãos de Cabeçudos, que voluntariamente oferecem um período da sua vida. São eles Ana Margarida de Oliveira Gomes e Hugo João Borges.

Foto arquivo