Famalicão: Incêndio no sótão de um apartamento na Rua Ana Plácido

«O que significa programar?» é o tema do próximo debate do Acesso Cultura que decorre no dia 21 de junho, pelas 18h30, no Museu Bernardino Machado.

Tal como noutras sessões deste projeto, o tema será debatido simultaneamente em Aveiro, Castelo Branco, Covilhã, Évora, Faro, Funchal, Ilha de São Miguel – Ribeira Grande, Lisboa, Porto, Torres Novas e Vila Nova de Famalicão.

Qual o papel de uma organização cultural na sua localidade? O que significa “programar” uma instituição cultural? Quais as qualificações necessárias para o fazer? Que tipo de condições devem existir? são algumas das questões que serão levantadas nesta sessão com moderação do diretor da Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, Álvaro Santos, e com os oradores Bruno Martins, do Teatro da Didascália, Rui Leitão, da Associação Fértil Cultural, e Maria Carneiro, do Teatro Mosca.