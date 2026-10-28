A Incognituna – Tuna Académica Masculina da Escola Superior de Saúde do Vale do Ave, a comemorar 25 anos, realiza, a partir desta sexta-feira, a sexta edição do festival Incognifest, com palco no grande auditório da Casa das Artes.

No primeiro dia, rondas, às 20h30, na Igreja Matriz Nova, com a presença da Cuarentuna, da Cidade do México, a Tuna de Egresados Universitarios, de Santa Fé de Bogotá, que se juntam às tunas nacionais Magistuna e Oportuna, num momento de música e partilha cultural. Este momento é de entrada livre.

No sábado, 31 de outubro, a partir das 20h30, tem lugar o concurso, na Casa das Artes, com a participação de quatro tunas: Augustuna, Javardémica, TAUP e TUCP. Para assistir ao concurso deve fazer reserva de bilhetes (gratuitos) no Instagram @incognituna ou para o número +351 930 531 435.