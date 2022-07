Famalicão: Inês e Mariana convocadas pela terceira vez consecutiva para a Olimpíada de Xadrez

O Famalicense Atlético Clube reúne em assembleia geral, no dia 21 de julho, pelas 18h30, no salão da Academia de Bilhar, situado na central de camionagem. Da ordem de trabalhos consta a eleição dos corpos sociais do clube para a nova época desportiva e o atual presidente, Nuno Neves, recandidata-se.

O dirigente avança com a candidatura e leva consigo praticamente toda a direção deste mandato, «havendo apenas algumas alterações pontuais, devido a indisponibilidades pessoais». Em termos de objetivos, Nuno Neves pretende «cimentar este projeto desportivo que, na época finda, conseguiu importantes conquistas». A equipa de hóquei em patins subiu à 1.ª divisão «e queremos estabilizar a modalidade no escalão principal português»; o basquetebol esteve às portas da 1.ª divisão e o voleibol masculino subiu à 2.ª divisão. Nuno Neves fala numa época muito positiva, assinalando que é propósito reforçar, «na medida do possível, cada uma destas modalidades».

O presidente do FAC espera que «esta visibilidade desportiva que ganhamos tenha o devido retorno em termos de patrocínios. O clube, nestas e noutras modalidades, tem alcançado bons resultados e para que assim continuemos é importante o apoio financeiro das empresas para que este projeto seja, cada vez mais, reforçado: a bem dos atletas, do clube e do concelho».

A assembleia do dia 21 de julho começa com a apresentação do relatório e contas da Direção e parecer do Conselho Fiscal, prossegue com a eleições dos corpos sociais para 2022/2023, continua com a discussão e aprovação do plano de atividades para a mesma época e termina com a discussão de outros assuntos de interesse.