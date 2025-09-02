Famalicão: Inês Silva renova título nacional de xadrez rápido

A famalicense, mestre FIDE, conquistou pelo segundo ano consecutivo o título nacional de Xadrez Rápido. A revalidação aconteceu no domingo, nas instalações da Fábrica Vasco da Gama, em Matosinhos.

Representando o Clube de Xadrez A2Didáxis, Inês Silva somou 5,5 pontos em 6 rondas, com apenas um empate frente à sua irmã e também Mestre FIDE, Mariana Silva (Vitória SC), que fechou o pódio em terceiro lugar com 4,5 pontos. O segundo lugar foi alcançado por Veronika Ryabukhina (GX Alekhine), com 5 pontos, apenas superada pela campeã numa partida decisiva da terceira ronda.

Com este título, Inês Silva tornou-se a primeira xadrezista a alcançar dois títulos consecutivos nesta vertente.

O Nacional Feminino de Rápidas contou com 22 jogadoras e foi a primeira das nove provas que, em Matosinhos – Cidade Europeia do Desporto –, vão atribuir títulos nacionais: dois femininos, seis de amadores e um absoluto.

Na tarde do mesmo dia disputou-se o Nacional Feminino Semirrápidas, no qual Inês terminou em quarto lugar ex-aequo, a apenas um ponto do trio da frente. O título foi conquistado por Marta Almeida (CX Colégio Português), seguida por Sara Soares (Vitória SC) e Camila Avelino (ADRC Mata do Benfica).