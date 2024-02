Famalicão: Inês Sousa no top 10 nos Nacionais de Juniores

Carlos Alves do Atlético Clube Vale S. Martinho disputou este fim de semana o Campeonato de Masters, em Pombal.

O atleta foi o melhor em competição na categoria para maiores de 40 anos, na prova de 60 metros barreiras, com um tempo de 10.62 segundos, e também no Salto em Altura, com a marca de 1.70 metros.

Carlos Alves foi também o 3º melhor atleta na prova do Salto com Vara, com a marca de 2.20 metros, e 5º melhor classificado na prova de Lançamento do Peso, com a marca de 9.50 metros.