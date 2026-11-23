Este fim de semana, em Paços de Ferreira, realizou-se o Torneio Territorial Nadador Completo de Infantis, e os jovens do GD Natação nadaram para resultados de relevo.

Um dos grandes destaques foi Isabella Torres Schaab que alcançou o 1.º lugar no escalão de Infantis B, vencendo todas as provas em que participou. A nadadora foi a mais pontuada do clube, com 2458 pontos AQUA, e conquistou tempos de admissão ao Torneio Zonal (TAC) nas cinco provas disputadas.

Em masculinos, realce para Francisco Pinto Costa que foi segundo em infantis A e Gonçalo Lopes Pereira, terceiro em infantis B.

No total, o GDN levou 29 nadadores, que realizaram 143 provas, com muitos a melhorarem os seus tempos de inscrição em 110 provas, correspondentes a 77% do total. Destaque, também, para os 14 nadadores que melhoraram os seus registos nas cinco provas da competição.

A equipa somou 39 tempos de admissão ao Torneio Zonal, distribuídos por 15 nadadores, confirmando o bom trabalho desenvolvido desde o início da época.

De volta aos destaques individuais, Margarida Bragança melhorou os tempos nas cinco provas e passou a reunir TAC nas cinco disciplinas; Maria Ribeiro de Oliveira foi a segunda nadadora mais pontuada do clube, com 2011 pontos AQUA, enquanto Francisco Costa e Vasco Sá melhoraram os seus registos em todas as provas, somando quatro TAC cada. Gabriela Silva, Victória Grilo e Matilde Sá estiveram, igualmente, em evidência, com melhorias nas cinco provas disputadas.

Os nadadores mais jovens, Dora Paiva, Joana Machado e Maria Francisca Machado conseguiram melhorar os seus tempos em todas as provas disputadas.