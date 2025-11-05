Famalicão: Iniciativa Liberal acusa executivo de falhar na construção de 64 habitações

A Iniciativa Liberal vem, através de comunicado, dizer que «é uma falha grave», que lamenta, na política de habitação do município a confirmação de que 64 habitações, ao abrigo do programa do 1.º direito, não serão construídas e que 8,7 milhões de euros (investimento previsto do PRR) serão perdidos.

Esta proposta de caducidade de candidaturas vai esta quinta-feira a reunião de Câmara. Dois lotes foram adjudicados à empresa Famaconcret LDA, correspondentes a 24 fogos e 18 fogos; um lote adjudicado à empresa José Moreira Fernandes & Filhos, S.A., correspondente a 24 fogos.

Para a IL, não avançar com os projetos representa um «corte substancial nas metas anunciadas pela autarquia e compromete a resposta habitacional prometida às famílias famalicenses».

«O executivo de Vila Nova de Famalicão prometeu dezenas de milhões de euros em investimento habitacional, mas, na prática, falha repetidamente na execução. Estes 64 fogos cancelados — correspondentes a 8,7 milhões de euros — mostram que há uma grande distância entre a propaganda e a realidade», afirma Paulo Ricardo Lopes, coordenador da Iniciativa Liberal Famalicão.

Segundo a direção concelhia da IL, a não concretização destas empreitadas «compromete a credibilidade da estratégia municipal e levanta dúvidas quanto à execução do restante plano». Recorde-se que o município anunciou, no âmbito da sua Estratégia Local de Habitação, um investimento global superior a 150 milhões de euros, destinado a apoiar mais de 1.400 famílias.

Paulo Ricardo Lopes assinala, ainda, que «a política de habitação exige planeamento, rigor e transparência — não anúncios mediáticos sem resultados. Famalicão precisa de alinhar os incentivos entre o Estado e Privados para que a oferta de habitação seja reforçada», avisa.