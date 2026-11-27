O Núcleo de Joane da Iniciativa Liberal diz que a Junta de Freguesia da Vila manifesta «um vazio de ideias, de ambição e de visão estratégica para Joane». Considerações tecidas após a reunião com o executivo da Junta para conhecimento da proposta de orçamento para 2027.

Em comunicado, a Iniciativa Liberal diz-se desapontada e preocupada com o futuro de Joane. «Alberto Fernandes continua na sua senda de cantoneiro do marasmo. A proposta do executivo é uma política de gestão corrente, de tapa-buracos e de muito poucas soluções», afirmou João Faria, da Iniciativa Liberal.

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O representante do Núcleo da Iniciativa Liberal de Joane diz que no primeiro ano foi concedido ao executivo o benefício da dúvida, mas que as dúvidas se dissiparam e receia «que 2027 represente mais um ano de atraso para a vila», por falta de «ambição necessária» para responder aos desafios da Vila.

Apesar das preocupações manifestadas, a Iniciativa Liberal reafirma a sua total disponibilidade para contribuir, «de forma responsável e construtiva», para a definição do orçamento de 2027. «Mas é impossível contribuir para o que não existe ou para uma proposta que trará mais atraso para Joane», realça.

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