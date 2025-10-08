Famalicão: Iniciativa Liberal aponta estratégias para dinamizar o Mercado

Em visita à Feira Semanal e ao Mercado Municipal, a Iniciativa Liberal constatou que a elevada afluência à Feira contrasta com um Mercado vazio de clientes, com algumas lojas fechadas e comerciantes com várias queixas.

Para apoiar os comerciantes famalicenses, a IL propõe um estudo de avaliação do comportamento do consumidor, para desenhar medidas que possam atrair mais pessoas ao centro e elevar o limite de isenção do IMI para 500 mil euros, «incentivando investimento e reduzindo os impostos aos comerciantes locais».

O candidato da IL, Paulo Ricardo Lopes, nota que «há uma necessidade de reunir com os comerciantes do Mercado, resolver os problemas no estacionamento e cargas-descargas e garantir que o impacto dos grandes eventos é mitigado, visto que, demasiadas vezes no ano, os parques de estacionamento ali à beira ficam constrangidos e dificultam a ida dos consumidores ao Mercado».

Paulo Ricardo Lopes verificou «que os comerciantes do Mercado sentem que as conversas que têm tido com a Câmara Municipal não têm nenhum efeito, o mercado tem pouco dinamismo e poucos clientes durante a semana. É necessário definir uma estratégia de dinamização do Mercado, que não pode ser apenas um lugar para festas e comícios políticos».

Para a IL, «um Mercado pouco dinâmico é um mercado insustentável a prazo, sendo necessário fazer esforços para garantir que este espaço é mais procurado pelos consumidores».