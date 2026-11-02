A Câmara Municipal está a chamar os partidos com assento na Assembleia Municipal sobre o orçamento para o próximo ano. A Iniciativa Liberal esteve, esta segunda-feira, reunida com o vice-presidente, Pedro Oliveira, a quem apresentou 33 medidas que gostaria de ver refletidas nas Grandes Opções do Plano e Orçamento.

«Aproveitámos o convite do executivo da Câmara Municipal para construir um documento sólido com 33 medidas concretas que podem contribuir significativamente para melhorar a qualidade de vida no nosso concelho. Esperamos que o executivo demonstre recetividade para implementar algumas destas propostas no próximo ano, em benefício de todos os famalicenses», considerou Paulo Ricardo Lopes. O coordenador local esteve acompanhado do deputado municipal Miguel Fidalgo e ambos expuseram as propostas, para diversas áreas, nomeadamente para a fiscalidade, educação, mobilidade, segurança, eficiência municipal, economia local e espaços de convívio e lazer.

Das várias propostas Liberais consta, por exemplo, a já reiterada descida do IMI para a taxa mínima legal em 2027; a redução de para 4% da componente municipal do IRS, «aliviando a carga fiscal sobre as famílias e empresas famalicenses».

Também é proposta a redução em 20% das despesas municipais com eventos e festividades, a elaboração de um Plano Municipal de Prevenção do Crime, um estudo sobre o número exato de vagas de creche em falta, discriminado por freguesias, e continuar o esforço de expansão desta oferta, em conjunto com as nossas IPSS.

A Iniciativa Liberal Famalicão «reafirma o seu compromisso com uma autarquia mais transparente, eficiente e ao serviço dos cidadãos», garantindo a contínua apresentação de propostas «concretas e fundamentadas para o desenvolvimento sustentável do concelho de Vila Nova de Famalicão».