Famalicão: Iniciativa Liberal apresenta listas à Câmara, Assembleia e freguesias

O candidato do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal, Eduardo Oliveira, entregou esta manhã no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão as listas para a Câmara, Assembleia Municipal e Assembleias de Freguesia. Ao todo, são mais de mil candidatos distribuídos pelas diferentes estruturas autárquicas.

A lista à Vereação é composta por 19 elementos, maioritariamente mulheres, com forte presença de independentes e uma média de idades nos 40 anos. Já a lista para a Assembleia Municipal é liderada por Helena Freitas, Professora Catedrática da Universidade de Coimbra, ex-deputada e figura reconhecida na área da biodiversidade e do desenvolvimento sustentável.

“A entrega das listas no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão foi um momento simbólico mas profundamente significativo e que marca formalmente uma caminhada que temos vindo a construir com seriedade, dedicação e proximidade junto dos famalicenses”, afirmou Eduardo Oliveira.

O candidato destacou ainda: “São mais de mil mulheres e homens preparados, ligados às suas comunidades, determinados a fazer diferente e melhor. Estamos prontos para a Mudança que o nosso concelho precisa. E estamos prontos para fazê-la com todos e para todos.”

Com esta entrega formal, o PS de Famalicão apresenta-se às eleições autárquicas com o lema “A Mudança”, defendendo políticas para habitação acessível, criação de um Centro Municipal Geriátrico, reforço da cooperação com IPSS, mais vagas em creches e melhorias na saúde, transportes e apoio ao comércio local.