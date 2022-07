Famalicão: Iniciativa Liberal celebra aniversário com debate

Na tomada de posse, que aconteceu esta segunda-feira, da nova direção do Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado (AEPBS), José Moreira garantiu que a instituição vai prosseguir o seu caminho baseado na qualidade e excelência. «Estamos focados no sucesso educativo dos nossos alunos e em potencializar as especificidades únicas deste agrupamento», referiu aquando da cerimónia.

Recorde-se que há um ano José Moreira foi indigitado para a presidência da Comissão Administrativa Provisória, órgão que assegurou a gestão do Agrupamento após o vazio diretivo com a saída de Alfredo Mendes. José Moreira assumiu o papel de diretor e a responsabilidade de conduzir o agrupamento nos próximos quatro anos.

Perante um auditório repleto de professores, funcionários, autarcas e representantes de diversas instituições locais, o diretor sublinhou a importância do Agrupamento no contexto regional, mas lembrou a necessidade de melhorar as infraestruturas. «O AEPBS é reconhecido por todos como um dos fatores de desenvolvimento, mas esta Secundária é a única no concelho que não sofreu qualquer modernização. Um dos fatores de desenvolvimento da região não pode estagnar por causa das suas instalações», apontou José Moreira, pedindo ao vereador Augusto Lima para ter «um carinho especial pelo nosso Agrupamento».

O vereador da Educação, Augusto Lima, reconhece que só com uma «escola moderna, inclusiva e de excelência» será possível «vencer os desafios do futuro». Por isso, considerou a requalificação da Escola Secundária P.e Benjamim Salgado uma prioridade para o Município de Famalicão. «Esta será a próxima escola do concelho a ser intervencionada. Nem tudo depende de nós, mas naquilo que depende está a ser feito», garantiu. Falta de afeto não é «pois também aqui fui aluno», recordou o vereador.

José Moreira afirmou que, independentemente das obras, a equipa estará empenhada em dar o seu melhor, destacando que o potencial humano tem conseguido ultrapassar os constrangimentos do edifício. «Juntos – alunos, pais, professores e funcionários – vamos continuar a elevar o AEPBS, mantendo a escola no rumo do sucesso e da excelência», vincou.

A mesma opinião partilhada pelo autarca Augusto Lima: «a qualidade das instalações tem relevo, mas as paredes nem sempre são o mais importante. Os projetos educativos e o potencial humano é que fazem a diferença, como se comprova aqui. O sucesso alcançado e o reconhecimento das boas-práticas deve-se ao trabalho feito por todos», destacou Augusto Lima, focando que o novo diretor é a pessoa indicada para dar continuidade ao desenvolvimento do AEPBS. «Muito do que se fez deve-se à liderança do professor José Alfredo Mendes, mas fico satisfeito que o Conselho Geral o tenha escolhido a si e ao seu projeto. Conseguiu fazer uma transição pacífica e natural e fez com que a escola continuasse – e vai continuar – no bom caminho», expressou Augusto Lima.