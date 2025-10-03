Famalicão: Iniciativa Liberal compromete-se a trabalhar com as IPSS

Na noite deste sábado, às 21h30, começa a edição 38 do Festival Teatro Construção. No Centro Cultural da instituição de Joane pode ver a peça “Ser Português de Norte a Sul”, da Krisalida (Caminha).

O festival, que se estende ao longo de todos os fins de semana deste mês, prossegue no dia 11 de outubro, com a companhia ASTA (Covilhã) a apresentar “Sede”, enquanto no dia 18 sobe ao palco a Companhia do Chapitô, de Lisboa, com a adaptação de “Rei Lear”. A 25 de outubro, também de Lisboa, a Companhia da Esquina encerra os espetáculos de sábado com “A Pérola”.

Os domingos são dedicados ao público infantil e às famílias, sempre às 17h00. Este domingo, o grupo Krisalida apresenta “O Velho Ermita”, seguido, no dia 12 por “Um Submarino em Marte”, da companhia Imaginar do Gigante, de Ovar. No dia 19 de outubro, o escritor e contador de histórias Tiago Sami Pereira, da Guarda, traz “Histórias Sem Corantes”, terminando este ciclo a 26 de outubro com “Rei e as Moscas”, do Histórioscopio, do Porto.

As sextas-feiras são dedicadas às escolas, com duas sessões, às 10h45 e às 15h00. No dia 10 de outubro são apresentadas as “Cartas d’abril”, pela companhia CARB – Raia Beira; no dia 17 é a vez de “BUM! A História Mais Rápida do Universo”, pelo Teatro Quadrilha, de Santa Maria da Feira; e no dia 24 sobe ao palco a companhia Filandorra – Teatro do Noroeste, de Vila Real, com “Contos d’OIRO, ContaDOUROs”.

O festival encerra a 31 de outubro, às 21h30, com a “Província”, espetáculo criado por artistas independentes, numa celebração coletiva das artes performativas.

Os bilhetes para o Festival Teatro Construção têm um custo de 6€ para o público em geral e 4€ para sócios e estudantes; entrada gratuita para crianças até aos 10 anos, desde que acompanhadas por um adulto com bilhete.

Mais informações e reservas podem ser feitas pelo email cultura@atc.pt ou pelo telefone 252 922 175.