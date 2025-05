Famalicão: Iniciativa Liberal destaca importância da liberdade de escolha no setor social e educativo

Uma saída de estrada, logo ao km2 da primeira especial, ditou o fim de qualquer aspiração de Pedro Almeida no Rali Terras D´Aboboreira. Apesar do azar, o restante da prova «serviu para medir o andamento e perceber que estamos no bom caminho», analisou o piloto famalicense que, navegado, por António Costa, esteve ao volante do Škoda RS Rally2.

A saída de estrada «danificou o carro e obrigou a parar no primeiro dia (sexta-feira) e a voltar em ‘Super-Rali’, com uma penalização que nos arredou de qualquer hipótese de classificação na prova», acrescentou Pedro Almeida.

Com o carro recuperado pela ARCsport, o piloto voltou à corrida no sábado para cumprir as sete classificativas em terra e conseguiu mostrar que a equipa está competitiva e a elevar o nível. Em dois troços terminou em terceiro lugar, atrás do Kris Meek e do Dani Sordo, «e estávamos a fazer um bom registo no longo troço da Power Stage, que valida a evolução que temos vindo a ter».

Dentro de duas semanas há Rali de Portugal, a última das provas em pisos de terra do calendário do CPR, que Pedro Almeida espera terminar com um bom resultado.