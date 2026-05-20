Famalicão: Iniciativa Liberal preocupada com «derrapagens» de 3,5 milhões de euros em obras municipais

A Iniciativa Liberal Famalicão está preocupada com o valor dos trabalhos complementares em quatro obras públicas. No total, a Câmara vai pagar a mais 3,5 milhões de euros. «É gritante» a diferença entre a «capacidade de anunciar e a incapacidade de concretizar de forma eficiente que marca o atual executivo», crítica o presidente da Iniciativa Liberal, Paulo Ricardo Lopes.

Em comunicado, a IL realça que este valor a mais «terá um impacto relevante nas contas municipais, constituindo um risco evidente, já que estes valores terão de ser pagos pelo município sem financiamento nacional ou europeu».

Paulo Ricardo Lopes, coordenador da IL Famalicão afirma que «é extremamente preocupante ver uma derrapagem muito próxima dos 20% em diversas obras». A proposta que vai ser apreciada esta quinta-feira, em reunião de Câmara, dá conta dos seguintes trabalhos complementares: 2,08 milhões de euros na Escola Padre Benjamim Salgado; 792 mil euros de derrapagem no Centro de Atletismo; 515 mil euros de derrapagem no Centro de Saúde de Famalicão; 95 mil euros de derrapagem na obra da Escola Senador Sousa Fernandes.

A IL reconhece que a Câmara de Famalicão foi «bastante diligente a concorrer a diversos fundos para algumas destas obras, mas estas derrapagens recorrentes são uma ameaça à estabilidade financeira do município».

Sobre este assunto, Paulo Ricardo Lopes recorda o «prejuízo de 2,9 milhões de euros nas contas municipais», do exercício transato. «Podemos ver um acelerar da degradação nas contas pela ineficiência de gestão do nosso município. Este cenário é ainda mais preocupante sabendo que há obras, como o Centro de Saúde de Joane que correm o risco de não ficar concluídas até ao final do prazo do PRR, tendo a câmara municipal de assumir ela própria a finalização das obras», sublinha.