Famalicão: Iniciativa Liberal prepara eleições para a coordenação concelhia

A Iniciativa Liberal reúne, esta terça-feira, dia 31 de março, às 21 horas, no auditório da União de Freguesias de Famalicão/Calendário para aprovar as Contas de 2025 e o orçamento de 2026; para debater e aprovar o plano de atividades de 2026; informações sobre as eleições para a Coordenação Local e Mesa do Plenário em julho de 2026; outros assuntos.

Segundo o coordenador da Iniciativa Liberal de Famalicão, Paulo Ricardo Lopes «este plenário realiza-se no rescaldo de um ano eleitoral intenso, em que a IL viu os seus resultados crescerem, entrando na Assembleia Municipal de Famalicão, em que tivemos um liberal a obter mais de 18% dos votos no nosso concelho, sendo agora o tempo de preparar a estrutura liberal famalicense para novos desafios». Acrescenta que «o impacto que temos na política local aumenta a cada semana, estando na hora de desenvolver a estratégia para os próximos anos, preparando os liberais famalicenses para exercer o poder, algo que vejo como cada vez mais necessário, tendo em conta a contínua obsessão pelo despesismo que quem nos governa tem demonstrado».