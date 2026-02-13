Famalicão: Iniciativa Liberal propõe criação de uma Assembleia Municipal Jovem

Este sábado, durante a Assembleia Municipal que terá lugar no salão nobre dos BV Famalicenses, o deputado Miguel Fidalgo vai apresentar uma proposta para a criação da Assembleia Municipal Jovem. Esta ideia, constante no programa eleitoral da Iniciativa Liberal nas últimas autárquicas, é «uma das motivações e compromissos» do deputado liberal que quer evidenciar «que os mais jovens podem fazer a diferença na política local», cabendo aos grupos municipais representados na Assembleia Municipal trabalhar «para que a participação dos jovens seja cada vez mais uma realidade».
A Assembleia Municipal Jovem é para alunos do ensino secundário, incluindo cursos científico humanísticos, cursos profissionais, cursos artísticos especializados e cursos de aprendizagem, ministrados em estabelecimentos de ensino sediados no concelho, assegurando que a participação não exclui percursos profissionais e formativos.
Em comunicado, a IL entende que a democracia local «fortalece-se quando se criam canais concretos de participação, especialmente para os mais jovens. A criação de uma Assembleia Municipal Jovem constitui um instrumento estruturado de educação para a cidadania, permitindo aproximar os estudantes do funcionamento dos órgãos municipais, promover debate informado sobre problemas reais e estimular responsabilidade, argumentação e compromisso com soluções».