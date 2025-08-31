Famalicão: Iniciativa Liberal quer IMI no mínimo já em 2026

A Iniciativa Liberal (IL) anunciou as propostas fiscais para as autárquicas de 2025 em Vila Nova de Famalicão, com destaque para a redução do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para a taxa mínima de 0,30%, a implementar já em 2026.

O programa eleitoral da IL inclui ainda a descida progressiva do IRS Municipal para 2% até 2029, a subida do limite de isenção da Derrama para 500 mil euros de faturação anual em 2026, e a redução gradual da Derrama municipal para 0,6% até 2029.

Segundo a IL, estas medidas visam inverter a política de cobrança de impostos do atual executivo, que tem feito a receita municipal crescer mais de 10% ao ano. O partido defende uma política fiscal que promova a fixação de pessoas e empresas no concelho, algo que consideram só possível com a eleição de um vereador liberal.

Paulo Ricardo Lopes, candidato da IL à câmara municipal, afirmou que a redução de impostos é “vital para aliviar o esforço crescente que os famalicenses têm feito” e comprometeu-se a cortar na despesa da câmara. Para Paulo Lopes, Famalicão precisa de um presidente que valorize gastar bem, e não gastar mais, considerando que a atual gestão segue o lema da “Coligação Gasta Mais Famalicão”.