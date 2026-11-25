A Iniciativa Liberal de Vila Nova de Famalicão repudia o «gasto» de mais de 16 mil euros na contratação do programa da Rádio Observador “E o Resto é História” para assinalar, com a sessão especial da Assembleia Municipal, o 25 de Novembro e não marca presença na cerimónia.

Em comunicado, diz que não está em causa a importância da efeméride, data que considera «essencial para a afirmação da democracia em Portugal, e que todos os anos é comemorada pela Iniciativa Liberal». Mas, alega que «não merece ser manchada pelo despesismo desta coligação».

Para o coordenador da Iniciativa Liberal Famalicão, Paulo Ricardo Lopes, «é triste ver a forma como se está a aproveitar o evento de comemoração do 25 de Novembro para desbaratar 16 mil euros, continuando a política de financiamento da confortável imprensa nacional, enquanto se mantém uma guerra com a imprensa local que ousa fiscalizar Mário Passos».

A Iniciativa Liberal Famalicão reafirma a defesa de uma gestão rigorosa do dinheiro público, da transparência nos contratos de comunicação e da valorização da imprensa local, pilar essencial da fiscalização democrática do poder autárquico.