Famalicão: Iniciativa Liberal visita a Assembleia da República

No ano em que comemora 50 anos de existência, o Agrupamento 441 de Castelões do CNE vai ter uma casa nova, recorrendo a materiais pré-fabricados e sustentáveis, com um custo de 120 mil euros. O projeto foi apresentado na tarde do passado sábado, Dia de Baden Powell, com a presença do presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Mário Passos, dos responsáveis pela Comissão Fabriqueira da Paróquia e do Centro Social e do presidente da Junta de Freguesia, Francisco Sá.

O edifício vai nascer em terrenos do Centro Social e as obras devem começar em breve, dado que, como foi anunciado, o projeto aponta para a criação de um espaço inovador de fácil construção. A construção, que conjuga materiais pré-fabricados e sustentáveis, vai responder às necessidades do agrupamento, que ficou sem instalações com a mudança provisória da Escola do 1.º Ciclo para os espaços do Centro Social, enquanto decorre a renovação do edifício escolar.

Na apresentação do projeto, Mário Passos deu conta do «esforço» que a Câmara tem feito para que os escuteiros tenham, no mais breve curto espaço possível, «os meios necessários para continuarem com a sua missão» e teceu elogios à solução encontrada. O autarca fala de «um edifício inovador, recorrendo a materiais sustentáveis e que se vai enquadrar perfeitamente neste espaço». Por outro lado, reiterou a importância que o movimento tem na formação dos jovens da freguesia.

Para o Chefe do Agrupamento, Flávio Campos, o processo está a decorrer «de forma muito rápida», salientando que o apoio da Câmara Municipal «foi decisivo para o arranque das novas instalações. O que vamos construir vai dotar o nosso agrupamento das condições indispensáveis para cumprirmos cabalmente o nosso papel na sociedade», manifestando a esperança de inaugurar a nova sede aquando das comemorações dos 50 anos, em outubro deste ano. Agradeceu, ainda, «o estímulo e o apoio monetário do Município», seguindo-se, agora, mais ações de angariação de fundos junto da população «que tem sido muito generosa», acrescentou.

Por seu lado, o Padre José Carlos Barbosa, presidente da Comissão Fabriqueira, ressalvou o trabalho conjunto que foi feito para que este projeto seja concretizado brevemente. «Estamos todos em sintonia e imbuídos para proporcionar ao nosso agrupamento os meios necessários».

Francisco Sá notou o comprometimento do presidente da Câmara «na execução deste projeto», destacando o investimento que tem sido feito pelo município na localidade a que preside. «A freguesia tem evoluído de uma forma espetacular e estamos certos de que esta parceria vai continuar, pois ainda temos mais alguns projetos para executar na freguesia e que carecem do apoio municipal», acrescentou Francisco Sá.