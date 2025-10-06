Famalicão: Iniciativa Liberal visita Engenho e elogia capacidade de resposta e a ambição de crescimento

Na passada quinta-feira, a Iniciativa Liberal visitou a Engenho para melhor conhecer a oferta e projetos futuros desta Instituição Particular de Solidariedade Social.

O tema da resposta aos mais novos dominou a reunião, cuja comitiva, liderada por Paulo Ricardo Lopes, integrou três antigos alunos da instituição.

No encontro, foram abordadas questões relevantes, como o papel do setor social e a necessidade de o valorizar, a necessidade de equiparar o estatuto dos educadores da creche e pré-escolar, de articular melhor a resposta do pré-escolar público e social (garantindo que não há saída de crianças já após o começo do ano), bem como a necessidade de continuar a investir na melhoria das condições das infraestruturas da instituição e promover o aumento da sua oferta.

A comitiva Liberal também visitou as instalações do CLDS – Contrato Local de Desenvolvimento Social que funciona na Engenho, que sob o lema “Ser… Feliz em Famalicão”. A IL fala de «um trabalho relevante na inclusão de pessoas com diversos problemas sociais», que terá continuidade nos próximos anos. Em nota de imprensa, o partido lança o repto aos futuros presidentes de junta «para que ajudem a sinalizar cidadãos que possam necessitar desta ajuda».